கொரோனாவின் படுமோசமான சூழலை பொறுப்பேற்க பிரதமர் மறுக்கிறார்: ப.சிதம்பரம்

புதுடில்லி: 'இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் சூழல் மோசத்திலிருந்து படுமோசமான நிலைக்குச் சென்றுவிட்டது. ஆனால், பிரதமர் மோடியும், சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷவர்தனும் பொறுப்பேற்க மறுக்கிறார்கள்' என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் சாடியுள்ளார்.



இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் 2வது அலை அதிதீரமடைந்துள்ளது. தினமும் லட்சக்கணக்கானோர் தொற்றால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்; ஆயிரக்கணக்கில் உயிரிழக்கிறார்கள். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக 4.14 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்; 3,900க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர். சிகிச்சையில் இருப்போர் எண்ணிக்கை 36 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது.இந்நிலையில் முன்னாள் நிதியமைச்சரும், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான ப.சிதம்பரம் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் மத்திய அரசைச் சாடி கருத்துகளைப் பதிவிட்டுள்ளார்.

Nobody between 18 and 44 is getting the vaccine.



The situation in other states is not very different.



The PM and the Health Minister refuse to own responsibility and are making a mockery of democratic principles.