அனைவருக்கும் தடுப்பூசி செலுத்த 3 கோடி தடுப்பூசிகள் தேவை: கெஜ்ரிவால்

\\டில்லிக்கு 3 கோடி தடுப்பூசிகள் தேவைப்படுவதாகவும், அவை இருந்தால், அடுத்த 3 மாதங்களில் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி செலுத்தப்படும்\\ ...... இதை சொல்றதுக்கு இவர் எதுக்கு ....... தெருவில போற ஒத்தரை கேட்டாலே, மக்கள் தொகை இவ்வளவு ....... ஒவ்வொத்தருக்கும் இரண்டு ஊசிகள் ........ ஆகவே இவ்வளவு ஊசிகள் தேவைப்படும் ........ ஒரு நாளைக்கு இதனை பேருக்கு போடலாம், ...... ஆகவே இதனை நாட்கள் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாரே ?? இதுக்கு IRS சும் படிச்சிருக்கவேண்டாம், முதல் மந்திரியாகவும் இருக்கவேண்டாம்...... இவருக்கு இந்தியாவில் மாதத்திற்கு எவ்வளவு தடுப்பூசிகள் உற்பத்தியாகின்றன என்று தெரியாதா ?? i think he is a total waste ............