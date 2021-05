மத்திய அரசு கடமையை செய்திருந்தால் இந்தநிலை வந்திருக்குமா: ராகுல் கேள்வி

புதுடில்லி: 'கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்த வெளிநாடுகளில் இருந்து உதவிகளைப் பெற்றுக்கொண்டு, மத்திய அரசு தொடர்ந்து தன் செயல்களுக்கு மார்த்தட்டிக் கொள்வது வேதனைக்குரியது. மத்திய அரசு தனது கடமைகளை முறையாகச் செய்திருந்தால், இந்தியாவுக்கு இந்தநிலை வந்திருக்குமா' என, காங்., முன்னாள் தலைவர் ராகுல் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.





இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் 2வது அலை தீவிரமடைந்து, நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். ஆயிரக்கணக்கில் உயிரிழக்கிறார்கள். ஆக்சிஜன், உயிர் காக்கும் மருந்துகள், தடுப்பூசிகள், பிபிஇ கிட், நிதியுதவி என, ஏராளமானவற்றை உலக நாடுகள் இந்தியாவுக்கு வழங்கி வருகின்றன.





இந்நிலையில், காங்கிரஸ் எம்.பி., ராகுல் மத்திய அரசுக்கு டுவிட்டரில், 'என்ன மாதிரியான மருத்துவ உபகரணங்களை இந்தியா வெளிநாடுகளில் இருந்து பெற்றது; இந்த மருத்துவ உபகரணங்கள், நிதியுதவியால் யார், எந்த மாநிலம் பயன்பெற்றது; எவ்வாறு, எந்த அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கு உதவிகள் ஒதுக்கப்பட்டன; ஏன் வெளிப்படைத் தன்மை இல்லை; மத்திய அரசிடம் இருந்து ஏதாவது பதில் இருக்கிறதா' என, கேள்வி எழுப்பி இருந்தார்.



GOI's repeated chest-thumping at receiving foreign aid is pathetic.



Had GOI done its job, it wouldn't have come to this.