டைம்ஸ் குழும தலைவர் இந்து ஜெயின் காலமானார்

புதுடில்லி: டைம்ஸ் குழும தலைவர் இந்து ஜெயின், தனது 84 வது வயதில் நேற்று (மே 13) காலமானார். அவரது மறைவுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.





வாழ்க்கை வரலாறு:



இந்து ஜெயின் 1936 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி உ.பி., மாநிலம் பைசாபாத் நகரில் பிறந்தார். பண்டைய வேதங்களை நன்கு கற்றறிந்த அவர், சிறந்த ஆன்மீகவாதியாகவும் இருந்தார். பெண்களின் உரிமைகளை தீவிரமாக ஆதரித்த அவர், 1999ல் டைம்ஸ் குழுமத்தின் தலைவரானார். தனித்துவமான தலைமைத்துவ பாணியை உருவாக்கிய அவர், புதிய உயரத்திற்கு டைம்ஸ் குழுமத்தை கொண்டு சென்றார்.



இந்தியாவின் மிகவும் மரியாதைக்குரிய இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்களில் ஒன்றான, டைம்ஸ் அறக்கட்டளையை, கடந்த 2000ஆம் ஆண்டில் அவர் நிறுவினார். இயற்கை பேரிடர்கள், தொற்று நோய்கள் மற்றும் பிற நெருக்கடியான காலத்தில், சமூக சேவை செய்வதுடன், நிவாரண நிதியையும் இந்த அறக்கட்டளை வழங்கும். இவரது சேவையை பாராட்டி, அவருக்கு 2016 ஜனவரி மாதம், பத்ம பூஷண் விருது வழங்கி மத்திய அரசு கவுரவித்தது.



இந்நிலையில், கொரோனா தொடர்பான பிரச்னை காரணமாக மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு, தனது 84வது வயதில் இந்து ஜெயின் காலமானார். நேற்று இரவு 9.35 மணிக்கு அவர் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது மறைவுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.





மோடி இரங்கல்:



இதுகுறித்து பிரதமர் மோடி, தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டதாவது: டைம்ஸ் குழுமத் தலைவர் இந்து ஜெயினின் சமூக சேவை, இந்தியாவின் முன்னேற்றம் மீதான ஆர்வம் மற்றும் நம் கலாச்சாரத்தில் ஆழமாக வேரூன்றியது ஆகியவற்றால் என்றும் அவர் நம் நினைவில் இருப்பார். அவருடனான எனது நினைவுகளை நான் எண்ணி பார்க்கிறேன். அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு ஆழந்த இரங்கல்கள். ஓம் சாந்தி. இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.



