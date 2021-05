ஜப்பானில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்

டோக்கியோ: ஜப்பானின் கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் இன்று காலை சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. அந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 6 அலகுகளாகப் பதிவானதாக தேசிய புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.



ஜப்பான் வானிலை மையம், 'ஹோன்சு கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் இன்று (மே 14) காலை 5:28 மணியளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. நிலநடுக்கம் காரணமாக சில பகுதிகளில் கட்டடங்கள், வீடுகள் குலுங்கின. எனினும், இந்த நிலநடுக்கத்தால் சுனாமி ஏற்படுவதற்கான அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்படவில்லை. இந்த நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்த விவரங்கள் முழுமையாக வெளியாகவில்லை' எனத் தெரிவித்துள்ளது.

An earthquake of magnitude 6 on the Richter scale hit near East Coast of Honshu, Japan at 05.28 am today: National Centre for Seismology