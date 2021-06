கோவாக்சின் தயாரிக்க மற்ற நிறுவனங்களை அனுமதிப்பதில் தாமதம் ஏன்: ப.சிதம்பரம் கேள்வி

புதுடில்லி: 'கோவாக்சின் தடுப்பூசியை மற்ற மருந்து நிறுவனங்களும் தயாரிக்க அனுமதிப்பதில் ஏன் இவ்வளவு தாமதம். இடைப்பட்ட காலத்தில் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கும் உயிரிழப்புக்கும் யார் பொறுப்பு' என, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் மத்திய அரசுக்குக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.





'கொரோனா தடுப்பூசி தயாரிப்பு உரிமையை ஒரு நிறுவனத்துக்கு மட்டும் வழங்காமல் பிற நிறுவனங்களுக்கும் வழங்க வேண்டும்' என, காங்கிரஸ் கட்சி மத்திய அரசுக்கு ஆலோசனை தெரிவித்திருந்தது. ஆனால், இந்த ஆலோசனை கூறப்பட்டு 4 வாரங்கள் கடந்த பின்புதான், தற்போது வேறு நிறுவனங்களும் கோவாக்சின் தடுப்பூசி தயாரிக்க மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

Four weeks after the CWC demanded that compulsory licences be issued to other manufacturers, the central government has decided to invite other manufacturers to apply to produce COVAXIN!