துள்ளித்திரியும் குட்டீஸ்களின் திறமையை கொண்டாடுவோம்!

சென்னை: போட்டிகள் ஏராளம்... பரிசுகள் தாராளம். ஒளிந்திருக்கும் திறமையை வெளிக்காட்டுகிறது தினமலர்.





வீடியோ அனுப்புங்க... வெற்றி வரும் பாருங்க!



ஊரடங்கு காலத்தில் வீட்டில் முடங்கியிருக்கும் செல்லக்குழந்தைகளை உற்சாகப்படுத்த தனித்திறன் போட்டிகளை நடத்துகிறது தினமலர். உங்கள் குழந்தைகளிடம் மறைந்திருக்கும் திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வந்து, உலகுக்கு அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதே இப்போட்டிகளின் நோக்கம். கீழ்க்கண்ட திறன் போட்டிகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் மட்டும் உங்கள் குழந்தைகள் பங்கேற்கலாம். அவர்கள் செய்வதை வீடியோவாக படம் பிடியுங்கள். டெலிகிராம் செயலி டவுண்லோடு செய்து நீங்கள் எடுத்த வீடியோவை கீழே குறிப்பிட்டுள்ள எண்ணில் அனுப்பி வையுங்கள்.















1. உங்களில் யார் பலசாலி!



வேகமாக ஸ்கிப்பிங் செய்து எடுக்கப்பட்ட வீடியோ அனுப்புங்க குட்டீஸ்



2. Let me tell a குட்டி ஸ்டோரி



உங்களுக்கு பிடித்த நீதிக்கதைகளை, உங்களது வார்த்தைகளில் சொல்லி அசத்தலாம் குட்டீஸ். ( ஒரு நிமிட வீடியோ)



3. Let me sing a குட்டி பாட்டு



திருக்குறள், ஆத்திச்சூடி, பாரதியார் பாடல்களை பாட்டாக பாடச்சொல்லலாம். அல்லது ஒப்புவிக்கலாம் (ஒரு நிமிட வீடியோ)





4. இதோ அசத்தல் 'மாஸ்க்!'



விழிப்புணர்வுக்கான ஓவியப்போட்டி வரைவது பேப்பரில் அல்ல புத்தம் புது மாஸ்க்கில்...! வாசகங்களால் ஓவியங்களால் மாஸ்க்கை அலங்கரியுங்க... பரிசுளை அள்ளுங்க,,,! (ஒரு நிமிட வீடியோ)



கலந்து கொள்வோர் வயது - 14 வயதுக்கு உட்பட்டோர் மட்டும்

போட்டி நடக்கும் நாள் - இன்று(16-5-2021)

வீடியோ அனுப்ப வேண்டிய நேரம் - மாலை 5:00 முதல் 7:00 மணி வரை

டெலிகிராம் எண் -93602 75216



திறமையை சிறப்பாக வெளிக்காட்டும் 50 குழந்தைகளுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள அட்டகாச பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன. தயாராகுங்கள். செல்வங்களே!

