தமிழகத்தில் தேச விரோத சக்திகளின் எழுச்சி: சுப்பிரமணியன் சுவாமி

சென்னை: 2019ம் ஆண்டுக்கு முந்தைய காஷ்மீர் வகை தேச விரோத சக்திகளின் எழுச்சி அச்சுறுத்தலில் தமிழகம் உள்ளதாக பா.ஜ., மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி சர்ச்சை கருத்தை டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.



தமிழகத்தில் புதிதாக அமைந்துள்ள திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு குறித்து கடந்த சில நாட்களாகவே பா.ஜ., மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி பல்வேறு கருத்துக்களை வெளியிட்டு வருகிறார். பத்மா சேஷாத்ரி பள்ளி விவகாரத்தில், தமிழக அரசு உள்நோக்கத்தோடு செயல்படுவதாகத் தெரிய வந்தால், தமிழக அரசு கலைக்கப்படும் என்று டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்து பரபரப்பு ஏற்படுத்தினார். அதேபோல், தமிழகத்தில் புதிய ஆட்சி துவங்கிய சில நாட்களிலேயே அது, ஜெர்மனியின் நாஜி ஆட்சியை நினைவுபடுத்துவதாகவும் கூறியிருந்தார்.



இந்நிலையில், இன்று (மே 30) அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவு: 2019ம் ஆண்டுக்கு முந்தைய காஷ்மீர் வகை தேச விரோத சக்திகளின் எழுச்சியின் அச்சுறுத்தலில் தமிழகம் இன்று உள்ளது. தமிழக முதல்வர் இது தொடர்பாக ரா அமைப்பு, உளவுத் துறைக்கு ஆவணம் வழங்க வேண்டும். மாநிலத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சியை அமல்படுத்துவதற்கு பதிலாக, மத்திய அரசு சி.ஆர்.பி.எப் மற்றும் பி.எஸ்.எப் மத்திய படைகளை மதுரைக்கு அருகிலுள்ள மூன்று மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டுள்ளார். சுப்பிரமணியன் சுவாமியின் இந்த பதிவு, புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.



Tamil Nadu is today under threat of a pre-2019 Kashmir type anti national uprising. TN CM must be given a RAW/IB Dossier on it. Rather than President's Rule in the State, the Centre should post Central forces of CRPF and BSF in three adjacent districts of Madurai.