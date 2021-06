ரேஷனில் மளிகை தொகுப்பு வினியோகம்: நாளை துவக்கி வைக்கிறார் முதல்வர்

நானும் வசதி வாய்ப்பு இல்லாதவன் தான். கடந்த நான்கு மாதத்திற்கு முன் வரை நானும் சர்க்கரை கார்டுதான் வைத்திருந்தேன். சென்ற காலங்களில், பல முறை இதனை அரிசி கார்டாக மாற்ற முயன்றும், முடியாமல் இருந்தேன். ஆனால், நான்கு மாதங்களுக்கு முன், ஆன்லைனிலேயே, என் கார்டை அரிசி கார்டாக மாற்றிக் கொண்டேன். 1st Step: To change or Convert the TNPDS Sugar card to Rice Card, beneficiaries should go through the TNPDS portal i.e. s://tnpds.gov.in/. 2nd Step: Scroll down the TNPDS home page and tap on the link of “To Change their Card Type” and the page on the new Browser....