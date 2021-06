நாட்டின் கவனத்தை திசை திருப்ப பிரதமர் நாடகமாடுகிறார்: ராகுல் குற்றச்சாட்டு

புதுடில்லி: 'நாட்டின் கவனத்தை திசை திருப்ப, பிரதமர் மோடி நாடகமாடி வருகிறார்' என, காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

தற்சார்பு இந்தியாவாக உருவாகும் முயற்சியில், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் அமைச்சகம், கல்வி அமைச்சகம், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சகம், அனைத்திந்திய தொழில்நுட்பக் கல்விக் குழு உள்ளிட்டவை இணைந்து புதுமையான பொம்மைகளுக்கான போட்டி 'டாய்கத்தான்-2021' நடத்துகின்றன.





டாய்கத்தான்-2021 போட்டியின் பங்கேற்பாளர்களுடன் பிரதமர் மோடி காணொலிக் காட்சி வாயிலாக நேற்று கலந்துரையாடினார். அப்போது அவர் பேசுகையில் 'சர்வதேச பொம்மை சந்தை சுமார் 100 பில்லியன் டாலராக உள்ளது. ஆனால் இதில் இந்தியா வெறும் 1.5 சதவீதத்தை பெற்றிருக்கிறது. 80 சதவீத பொம்மைகளை இந்தியா இறக்குமதி செய்கிறது. இதனால், கோடிக்கணக்கான ரூபாய் விரயமாகிறது. இந்தப் போக்கை மாற்ற வேண்டும்' என்றார்.

Today, MSME sector employers are themselves facing unemployment.



PM is distracting India's present with theatrics and 'toying' with the future.