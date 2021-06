தொழில் வல்லுனர்களை உருவாக்கி வரும் மகாலட்சுமி பாலிடெக்னிக் கல்லுாரி

கடலுார் : கடலுார் அருகே வைரங்குப்பம் பூண்டியாங்குப்பம் பகுதியில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி பாலிடெக்னிக் கல்லுாரியில் ஏ.ஐ.சி.டி.இ. அங்கீகாரம் பெற்று 10ம்வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு மூன்றாண்டு டிப்ளமோ பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது.



பிளஸ் 2 வகுப்பில் Academic, Pure Science மற்றும் Vocational Group முடித்தவர்கள் நேரடியாக இரண்டாமாண்டு சேர்க்கை பெறலாம். பத்தாம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் முதலாமாண்டு சேர்க்கை பெறலாம். இங்கு DEEE, DME, DECE, Computer Engineering மற்றும் Civil Engineering ஆகிய பிரிவுகளில் டிப்ளமோ பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது. 75 சதவீதத்துக்கு மேல் மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்களுக்கு 50 சதவீதமும், அனைத்து மாணவிகளுக்கும் 15 சதவீதம் கட்டண சலுகை வழங்கப்படுகிறது. தகுதி உள்ள விளையாட்டு வீரர்களுக்கு இலவச சேர்க்கையும் உண்டு. கடந்த ஆண்டு பயிற்சி முடித்த 267 மாணவர்களுக்கும் Campus Interview மூலம் வேலை வாய்ப்பு பெற்றுத் தரப்பட்டுள்ளது



.ஸ்ரீமகாலட்சுமி கல்வி நிறுவனத்தின் மற்றொரு அங்கமான மகாலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் அண்ட் கேட்டரிங் கல்லுாரி கடலுார் மஞ்சக்குப்பம் சண்முகம் தெருவில் இயங்கி வருகிறது. அழகப்பா பல்கலைக்கழக அங்கீகாரம் பெற்ற மூன்றாண்டு பி.எஸ்சி., பட்டப்படிப்பை வழங்கி வருகிறது. பிளஸ் 2 முடித்த மாணவ, மாணவியர் மூன்றாண்டு DHMCT என்ற டிப்ளமோ படிப்பில் சேர்ந்து பயிற்சி பெறலாம். பத்தாம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு ஓராண்டு சான்றிதழ் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.



மேலும் தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தால் அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு வருட மற்றும் 2 வருட டிப்ளமோ Food Production, Food and Beverage Service மற்றும் Diploma in Bakery and confectionary பிரிவுகளில் சேர்ந்து பயிற்சி பெறலாம்.ஸ்ரீமகாலட்சுமி பாலிடெக்னிக் கல்லுாரி மற்றும் மகாலட்சுமி கேட்டரிங் கல்லுாரியில் பயிற்சியை முடிக்கும் அனைத்து மாணவ, மாணவி களுக்கும் மிகச்சிறந்த எதிர்காலம் உறுதி என மகாலட்சுமி கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் லயன் ரவி தெரிவித்தார்.

