நடிகர் திலீப் குமார் மறைவு; தலைவர்கள் இரங்கல்

புதுடில்லி: பாலிவுட் நடிகர் திலீப் குமார் மறைவுக்கு ஜனாதிபதி, பிரதமர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.



பழம்பெரும் பாலிவுட் நடிகர் திலீப்குமார் (வயது 98) உடல்நலக்குறைவு காரணமாக இன்று (ஜூலை 07) காலை காலமானார். அவரது மறைவுக்கு திரைப்பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த், பிரதமர் மோடி மற்றும் காங்கிரஸ் எம்.பி., ராகுல் ஆகியோர் டுவிட்டர் வாயிலாக இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

தலைவர்களின் இரங்கல் செய்தி





ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த்



திலீப் குமார் அனைத்து எல்லைகளையும் கடந்தவர். துணை கண்டம் முழுவதும் உள்ள மக்களால் நேசிக்கப்பட்டார். அவரது மறைவு மூலம், ஒரு சகாப்தம் முடிவுக்கு வந்தது. திலீப் குமார், என்றும் இந்திய மக்களின் மனங்களில் வாழ்வார். அவரது குடும்பத்தனர் மற்றும் எண்ணற்ற ரசிகர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து கொள்கிறேன்.





Dilip Kumar summarised in himself a history of emerging India. The thespian's charm transcended all boundaries, and he was loved across the subcontinent. With his demise, an era ends. Dilip Saab will live forever in the heart of India. Condolences to family and countless fans.