தடுப்பூசி: தென்னிந்தியாவில் கர்நாடகா முதலிடம்!

Karnataka achieved yet another milestone in Covid-19 vaccination today with more than 2 crore people inoculated with atleast one dose of vaccine so far.ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 2 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. pic.twitter.com/daWmdVcFC4