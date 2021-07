கின்னஸ்-க்கு முயல வேண்டாம்; தடுப்பூசி விநியோகத்தில் கவனம் போதும்: ப.சிதம்பரம்

புதுடில்லி: 'கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பிடிப்பதற்கான வேலையில் இறங்க வேண்டாம். மாநிலங்களுக்கு தடுப்பூசி விநியோகிப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த வேண்டும்' என, முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.





முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் காங்கிரஸ் எம்.பி.,யுமான ப.சிதம்பரம் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது: தடுப்பூசி இல்லாததால், தமிழகத்தில் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் மீண்டும் தடைபட்டுள்ளன. மாநிலங்களுக்குத் தேவையான தடுப்பூசிகளை எவ்வித இடையூறுமின்றி வழங்குவதை உறுதி செய்வதே புதிய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியாவின் முதல் பணியாக இருக்க வேண்டும்.



No more games to enter the Guinness Book of Records please. Just focus on the supply of vaccines to all the States.



— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) July 8, 2021



இன்னமும் கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பிடிப்பதற்கான வேலையில் இறங்க வேண்டாம். மாநிலங்களுக்கு தடுப்பூசி விநியோகிப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த வேண்டும்.இவ்வாறு அவர் மத்திய அரசை விமர்சித்து பதிவிட்டுள்ளார்.







