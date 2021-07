இனவெறி கருத்துக்கு வெட்கப்பட வேண்டும்: பிரிட்டன் பிரதமர் கண்டனம்

லண்டன்: இங்கிலாந்து கால்பந்து அணி வீரர்கள் குறித்த இனவெறி கருத்து பதிவிட்டவர்களுக்கு பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.





யூரோ கால்பந்து இறுதி போட்டியில் இங்கிலாந்து, இத்தாலி அணிகள் நேற்று (ஜூலை 11) மோதின. பரபரப்பான ஆட்டத்தில், பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறைப்படி இத்தாலி அணி 3 - 2 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றிப்பெற்றது. மார்கஸ் ராஷ்போர்ட், ஜடோன் சாஞ்சோ, புக்காயோ சாகா ஆகிய மூன்று இங்கிலாந்து வீரர்கள் பெனால்டி ஷூட் அவுட்டின்போது கோல் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டனர். இந்த வீரர்களை விமர்சிக்கும் விதமாக, ரசிகர்கள் சிலர் சமூகவலைதளங்களில் இனவெறி கருத்துகளை தெரிவித்தனர்.



This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.



Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.