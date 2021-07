பிரதமர் மோடி பக்ரீத் பண்டிகை வாழ்த்து

புதுடில்லி: பிரதமர் மோடி, இஸ்லாமியர்களுக்கு பக்ரீத் பண்டிகை வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.



பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பக்ரீத் பண்டிகை தின வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவரது டுவிட்டர் பக்கத்தில், ‛ஈத் முபாரக்! ஈத்-உல்-ஆதாவுக்கு வாழ்த்துக்கள். அதிக நன்மைக்கான சேவையில் நல்லிணக்கம் மற்றும் உள்ளடக்கத்தை கொண்டு, இந்த நாள் கூட்டு பிரார்த்தனைகளின் உணர்வை மேலும் அதிகரிக்கட்டும்,' என வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

Eid Mubarak!



Best wishes on Eid-ul-Adha. May this day further the spirit of collective empathy, harmony and inclusivity in the service of greater good.