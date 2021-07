இது உங்கள் இடம்: தேவையா இந்த வேண்டாத வேலை!

"ஆட்டை கடிச்சு மாட்டை கடிச்சு கடைசியிலே மனுசனை கடிச்ச " கதையாக அல்லவா இருக்குது நீங்க சொல்றது. ஏங்க திராவிடர் கழகம் , திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ,அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடங்கி தற்போதைய அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வரை உள்ள அனைத்து கட்சிகளின் முக்கிய கொள்கையே ஜாதி மத ரீதியாக எப்போதும் மக்களை பிரித்து வைப்பது தான். அப்ப தானே கட்சி தலைவர்கள் கல்லா நிறையும். இந்த தமிழக சிந்தாத்தை பார்த்து இப்ப அகில இந்திய கட்சிகளுன்னு சொல்லிக்கிற கட்சிகள் கூட ஜாதி வித்தியாசம் பார்த்து வோட்டுகளை துண்டு போட்டு ஆட்சியை பிடிக்க தனியாக கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளை வேலைக்கு அமர்த்தி , வோட் பேங்க் தொடங்கி அதில் தேர்தல் போது எவ்வளவு கணக்கில் தேறும்னு கணக்கு போட்டு ஆட்சிக்கு வருவதற்கு துடிக்கிறார்கள். இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் அகில இந்திய அளவில் உயர் சாதி என்று அரசாங்கத்தால் சொல்லப்படுபவர்கள்(மக்கள் அல்ல) பிராமணர்கள் போன்ற ஜாதி காரர்களை கேவலப்படுத்தி வோட்டு வாங்கி வந்தவர்கள், தற்போது இவர்களால் ஒதுக்கபட்ட உயர்சாதிகாரர்கள் பாஜகவிற்கு வோட்டு போட்டு ஜெயிக்க வைத்துள்ளார்கள் என்று கண்டு பிடித்து இப்போது அந்த உயர்சாதி என்று கூறப்படுபவர்களின் வோட்டுகளை பிடிக்க இப்போது திட்டம் போடுகிறார்கள். பஞ்சாயத்து, ஒன்றியம் ,ஊராட்சி ,நகராட்சி ,மாநகராட்சி, (மெட்ரோபாலிடன் )பெருமாகராட்சி ,மாநிலம் ,நாடு எல்லாவற்றிலும் ஜாதி மதம் என்பது நீக்க மற நிறைந்து நிற்கிறது. இது போக ஒவ்வொரு கட்சிக்கு உள்ளே போய் பார்த்தால் இதை விட பயங்கரமா இருக்கும். வட்டம், மாவட்டம், மாநகரம் எல்லா பதவியிலும் ஜாதியில் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ள ஒருவரைதான் பொறுப்பாளர், பொருளாளர் அப்படின்னு நியமிப்பார்கள். அதிலும் அடிதடி ஏற்பாட்டால் துணை இணை அப்படின்னு புதுசா பதவி உருவாக்கி தருவாங்க. இதில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உட்பட அனைத்து கட்சிகளும் ஒரே சித்தாந்தம் ஒரே கொள்கை. One Nation One Principle One Policy இதிலே மட்டும் யாருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. காங்கிரஸ் கட்சியில் மட்டும் ஒரு மாற்றம் உண்டு. காங்கிரஸ் கட்சியில் அகில இந்திய அளவில் ஏகப்பட்ட கோஷ்டிகள் உண்டு மாநில அளவில் மற்றும் அதற்கும் கிழே உள்ள அளவிலும் பல கோஷ்டிகள் உண்டு. அந்த கோஷ்டிகள் கூட ஜாதி வித்தியாசத்தில் இருக்கிறது. இப்போது புதுசா ஒரு ஜாதி உருவாகுது கட்சிகளுக்கு உள்ளே "உட்ஜாதி" அப்படின்னு சொல்லாம். அது என்னவென்றால் வெளி நாடு சென்று படித்து வியாபாரம் தொழில் செய்து நாடு திரும்பியவர்கள் ஜாதி. இவர்களை ஏதோ பெரிய அறிவாளிகள் மாதிரி பதவிக்கு கொண்டு வந்து அந்த ஜாதிக்காரர்களை திருப்தி படுத்தவும், இப்போது படித்து MNC கம்பெனி IT கம்பெனி வெளிநாட்டில் வேலைக்கு போய் புதிதாக பணக்காரர்கள் ஆனவர்கள் மற்றும் அவர்கள் குடும்பத்தார் ஆகியோர் பெருமையாக வாக்கிங் போகும் போது பேசிக்கொள்ள இந்த வெளிநாட்டு மோகத்துக்கு தீனி போடவும் இந்த வெளிநாட்டில் வேலை வியாபாரம் பார்த்த புதிய ஜாதிகாரர்களுக்கு பதவி கொடுத்து வோட்டு வாங்கவும் முயற்சி நடக்கிறது. ஜாதியில் இதுதான் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்.