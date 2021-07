பெகாஸஸ் விவகாரம்: பார்லி.,யில் விவாதிக்க என்ன பயம்? திக்விஜய் சிங் கேள்வி

புதுடில்லி: 'பெகாஸஸ் விவகாரத்தை பார்லிமென்டில் விவாதிக்க பிரதமர் மோடி மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பயப்படுவது ஏன்' என, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திக்விஜய் சிங் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.



இஸ்ரேலின் உளவு மென்பொருளான பெகாஸஸ் மூலம் நாட்டின் முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள், பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் உளவு பார்க்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதுகுறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்கக் கோரி எதிர்க்கட்சியினர் அமளியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.





Why ModiShah are afraid to discuss Pegasus in Parliament? Legitimate snooping for internal security or drug related crimes or against any criminal is acceptable but are we not giving access to all the information to NSO and the Israelis?