உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு பிரதமர் மோடி பிறந்தநாள் வாழ்த்து

புதுடில்லி: மகாராஷ்டிரா முதல்வர் உத்தவ்தாக்கரேவின் பிறந்தநாளுக்கு பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் வாழ்த்து தெரிவித்து உள்ளார்.





மகாராஷ்டிராவின் முதல்வராக உள்ள உத்தவ் தாக்கரே தனது 61 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார். இதனையடுத்து பல்வேறு கட்சி தலைவர்களும் நேரிலும் பிற இணையத்தின் மூலமும் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து பிரதமர் மோடியும் தனது டுவிட்டரில் உத்தவ்தாக்கரேவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்து உள்ளார். தொடர்ந்து மும்பையில் உள்ள இங்கிலாந்து தூதரகமும் உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளது.

பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டரில் மகாராஷ்டிரா முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். அவர் நீண்ட ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்" என பதிவிட்டுள்ளார்.







Birthday greetings to Maharashtra CM Shri Uddhav Thackeray Ji. May he be blessed with a long and healthy life. @OfficeofUT



— Narendra Modi (@narendramodi) July 27, 2021





