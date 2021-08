கேரளாவில் கோவிட் அதிகரிப்பு ; ராகுல் கவலை

புதுடில்லி: 'கேரளத்தில் கோவிட் பரவல் அதிகரித்து வருவது கவலை அளிக்கிறது. அனைத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் மக்கள் பின்பற்ற வேண்டும்' என, காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவரும் எம்.பி.,யுமான ராகுல் தெரிவித்துள்ளார்.





கோவிட் பெருந்தொற்றின் 2வது அலையின் பாதிப்பிலிருந்து நாடு மீண்டுவரும் நிலையில், கேரள மாநிலத்தில் மட்டும் தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. இந்தியாவில் கடந்த 2 நாள்களில் பதிவான மொத்த பாதிப்பில் 50 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக கேரளத்தில் பதிவாகியுள்ளது. கடந்த புதன்கிழமை 22,056 பேருக்கும், வியாழக்கிழமை 22,129 பேருக்கும் புதிதாக தொற்று ஏற்பட்டது.





இதையடுத்து, தொற்று பாதிப்பு நடவடிக்கையில் கேரள அரசுக்கு உதவும் வகையில், தேசிய நோய்க் கட்டுப்பாட்டு மையத்தின் இயக்குநர் எஸ்.கே.சிங் தலைமையில் 6 பேர் கொண்ட குழு கேரளம் செல்கிறது.

Rising cases of Coronavirus infections in Kerala are worrying.



I appeal to our brothers and sisters in the state to follow all safety measures & guidelines.



Please take care.