சர்வதேச விமான போக்குவரத்துக்கு தடை; ஆக., 31ம் தேதி வரை நீட்டிப்பு

உண்மை தான் வந்துட்டு போயிடு தான் இருக்காங்க mostly அவுங்க ஓல்ட் age parents aa meet panna. jolly trip vara aalum irukaanga nu illai nu sollala .. travel munndai maathir easy illai. summavae 24 mani neram aagum. ippo adhae neram but mask aa pottutu 24 mani neram plane kulla irupadhu vedhanai. sir. also ovaru idamaum 1008 securtiy 2008 test direct aa vara mudiyum but anga vandhathum 1008 formalityy. plane la bathroom poga kooda kattupaadu. saapadu ku vaaya thiraka kooda kattupaadu.ovaru test kim periya bill. idhai ellam thaandi anag varum podhu 14 days quarantine andha test indha test nu vera.. idhai ellamthaandi old parents aa paakum podhu oru snathisham thaan.. innum niraya solla mudiyum.....