தலிபான்களுடன் சீனா, பாகிஸ்தான் கூட்டணிக்கு வாய்ப்பு: சிதம்பரம் கவலை

புதுடில்லி: 'தலிபான் தலைமையிலான ஆப்கானிஸ்தானுடன் சீனா, பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் கூட்டணி அமைக்க சாத்தியமுள்ளது' என, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சிதம்பரம் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.





இந்தியா தலைமை வகிக்கும் ஐ.நா., பாதுகாப்பு கவுன்சிலில், 'ஆப்கனிலிருந்து வெளியேற விரும்பும் வெளிநாட்டவர் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானியர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கப்படும் என்ற உறுதிமொழியை பின்பற்ற வேண்டும்; மற்ற நாடுகளுக்கு அச்சுறுத்தல் விளைவிக்கக் கூடாது; பயங்கரவாதிகளுக்கு புகலிடம் அளிக்கக் கூடாது' ஆகிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.





The government is congratulating itself for the UNSC resolution on Afghanistan adopted yesterday



'Resolution' has two meanings. The first is that the issue has been 'resolved' or settled to India's satisfaction. That is not what happened at the UNSC