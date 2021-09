'போர்' அடிக்கிறதா உதயநிதி?

Respected Sir, kallakudi to raja theatre bypass bus stop 4kms highway extension work all bus are send going to through raja theatre by bass kallakudi and dalmiapuram buses are not coming,police station road block no native arrangements kallakudi to by bass auto rickshaw fare rupees 200 மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப் படுகிறார்கள் தயவு செய்து உதவி செய்யுங்கள் 🙏மாற்று ஏற்பாடு செய்யுங்கள்🙏 bus way raja theatre, kallakudi, dalmiapuram,transport office road, vadugarpet, pullambadi, lalgudi, trichy please help me🙏