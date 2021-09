பிறந்த நாள் வாழ்த்து; பிரதமர் மோடி நன்றி

புதுடில்லி-''என் பிறந்த நாளுக்கு குவிந்த ஏராளமான வாழ்த்து செய்திகள் என்னை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தின. நாட்டுக்காக இன்னும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும் என்ற உத்வேகத்தை அவை அளித்துள்ளன,'' என, பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார்.



பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 71வது பிறந்த நாளையொட்டி, ஜனாதிபதி முதல் தமிழக முதல்வர் வரை பலரும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர். அரசியல் தலைவர்கள், தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் சமூக வலைதளம் வாயிலாக பிரதமருக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர்.அதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சமூக வலைதளம் வாயிலாக நன்றி தெரிவித்துள்ளார். அவர் கூறியுள்ளதாவது:என் பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த அனைவருக்கும் மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.



உங்கள் வாழ்த்துகள் வாயிலாக நெகிழ செய்து விட்டீர்கள். நம் நாட்டுக்காக இன்னும் அதிகமாக உழைக்க வேண்டும் என்ற உத்வேகத்தை அவை அளிக்கின்றன.கொரோனா தடுப்பூசி பணியில் நேற்று சாதனை படைத்துள்ளோம். இதற்காக இந்தியர்கள் அனைவரும் பெருமைப்பட வேண்டும்.இதை வெற்றிகரமாக செய்து முடித்த டாக்டர்கள், செவிலியர்கள், சுகாதாரப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரது பணியும் மகத்தானது.இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.



I am humbled and overwhelmed beyond words.



To each and every person who has wished me today - I would like to express gratitude from the bottom of my heart.



I cherish every wish and it gives me strength to work even harder for our beloved nation.