உலக அமைதி மாநாடு; மம்தாவுக்கு அனுமதி மறுப்பு ஏன்? திரிணமுல் கேள்வி

புதுடில்லி: உலக அமைதி மாநாட்டில் முதல்வர் மம்தா கலந்து கொள்வதற்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அனுமதி மறுத்துள்ளது.



வாடிகனில் வரும் அக்.,ல் அன்னை தெரசாவை மையப்படுத்தி உலக அமைதி மாநாடு நடைபெறவுள்ளது. இந்த மாநாட்டில், ஜெர்மனி பிரதமர் ஏஞ்சலா மெர்கல், போப் பிரான்சிஸ், இத்தாலி பிரதமர் மரியோ டிராகி ஆகியோர் கலந்து கொள்ளவுள்ளனர்.





'இந்த அமைதி மாநாட்டுக்கு அதிக அளவில் ஆட்களை அழைத்து வர வேண்டாம்' என, மம்தாவிடம் இத்தாலி அரசு கோரிக்கை விடுத்தது. தொழில் நிறுவனங்களின் தலைவர்களை அழைத்துச் செல்ல மம்தா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்திடம் அனுமதி கோரினார். ஆனால் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அனுமதி தர மறுத்துள்ளது.



இம்மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளவுள்ள அனைவரும் உலக தலைவர்கள். எனவே, மாநில முதல்வராகவுள்ள மம்தாவுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுவதாக காரணம் கூறப்பட்டது. இது அரசியல் ரீதியான காழ்புணர்ச்சி என, பலரும் விமர்சித்து வருகின்றனர்.



Central government denied permission for Didi's Rome trip!



Previously they've cancelled the permission of China trip too. We accepted that decision with keeping international relations and India's interests in mind.



Now why Italy Modi ji? What is your problem with Bengal? Chi!