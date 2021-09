தசைநார் சிதைவு நோய்க்கு ரூ.16 கோடி தடுப்பூசி வதந்தி; அமைச்சர் சுப்பிரமணியன்

ஏலே தண்டக்கருமாந்திரம் இதை படித்து புரிந்து கொள் சுத்தமாக அறிவில்லை உனக்கு என்று தெரியும் உன் உளறலை வைத்து . கீழே உள்ளதை படி. தசை நார் சிதைவு நோய்க்கு ரூ 18 கோடி. இவன் எல்லாம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர்???மாசு தான் இவன் சரியான பெயர் அவ்வளவு மாசு படிந்தவன்??? Zolgensma which has a reported list price of £1.79 million( ₹18 crore) per dose is labelled the most expensive drug in the world. Zolgensma was approved by the NHS England on Monday to treat babies with a rare fatal genetic disorder. Zolgensma, a life-saving drug, can enable mobility in babies and young children suffering from a rare genetic condition. Zolgensma is an adeno-associated virus vector-based gene therapy indicated for the treatment of pediatric patient less than 2 years of age with spinal muscular atrophy (SMA).