இதை யாரும் கேட்கவில்லை. கேட்டால், நம் முதல்வர் கொடுத்து விடுவார்

அரசுப்பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் மிகைத்திறமையான ஆசிரியர்கள். Highly qualified கற்பித்தல் திறனும் அதிகம் இருக்கும். ஏனென்றால் பலவகை கற்றல் கற்பித்தல் திறன்களுக்கான பயிற்சிகளையும் அவர்கள்தான் பெறுகிறார்கள் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் உட்பட. எங்கே குறை இருக்கிறது என்றால் பாடத்தை நடத்துவார்கள் சிறப்பாக நடத்துவார்கள்.ஆனால் மாணவர்களுடைய கற்றல் திறனை மேம்படுத்த result க்காக பாடு படும் பள்ளிகள் போன்று கோச்சிங் கொடுப்பதில் தேக்கம் இருக்கும். Quality of teaching ல் எந்த குறையும் இருக்காது. I admire the teaching of the plus II teachers of government schools and highly qualified they are all. Only lacuna is lack of coaching not as equal to self financing schools Self financing schools have four objectives 1 More coaching 2 More result if possible state level ranks 3 therefore more admission 4 More money or minting money Government schools in USA are excellent and highly sophisticated and free education with lunch in all schools நம்மாலும் முடியும்