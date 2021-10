கேரளா கனமழை மற்றும் நிலச்சரிவால் உயிரிழப்பு: பிரதமர் மோடி இரங்கல்

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் கனமழை மற்றும் நிலச்சரிவில் 19 பேர் வரை உயிரிழந்த நிலையில் ,உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிப்பதாக கூறியுள்ளார்.







கேரளாவில் கடந்த சில நாள்களாக பெய்துவரும் கன மழை, வெள்ளத்தில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 19 ஆக உயர்ந்துள்ளது. கோட்டயம், இடுக்கி மாவட்டங்களில் இடிந்த வீடுகள், நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட இடங்களில் காணாமல் போனவர்களை தேடும் பணிகளில் ராணுவம் மற்றும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை மீட்பு படைகள் ஈடுபட்டு வருகின்றன.அங்குள்ள மழை வெள்ள நிலவரம் தொடர்பாக கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசினார்.





டுவிட்டரில் மோடி தெரிவித்துள்ளதாவது:





Spoke to Kerala CM Shri @vijayanpinarayi and discussed the situation in the wake of heavy rains and landslides in Kerala. Authorities are working on the ground to assist the injured and affected. I pray for everyone's safety and well-being.



— Narendra Modi (@narendramodi) October 17, 2021





It is saddening that some people have lost their lives due to heavy rains and landslides in Kerala. Condolences to the bereaved families.



— Narendra Modi (@narendramodi) October 17, 2021



கேரளாவில் கனமழை மற்றும் நிலச்சரி குறித்து முதல்வர் பினராயி விஜயனிடம் பேசினேன். அவர் அங்குள்ள நிலைமையை விவாதித்தார். காயமடைந்தவர்கள் மற்றும் துயரமடைந்தவர்களுக்கு உதவ மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது. அனைவரின் பாதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்வுக்காக நான் பிரார்த்திக்கிறேன். கேரளாவில் கனமழை மற்றும் நிலச்சரிவில் சிலர் பலியானது துரதிருஷ்டவசமானது. இறந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இரங்கல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" இவ்வாறு கூறினார்.











#WATCH | Kerala: Parts of the state continue to experience rainfall and wind. Visuals from Mundakayam-Koottickal in Kottayam district. pic.twitter.com/KOb0F9EYRG



— ANI (@ANI) October 17, 2021