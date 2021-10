பிரதமர் மோடி மிலாடி நபி வாழ்த்து

புதுடில்லி: இஸ்லாமியர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மிலாடி நபி வாழ்த்துகள் தெரிவித்துள்ளார்.









இது தொடர்பாக அவர் டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவில் கூறியுள்ளதாவது:

மிலாடி நபி வாழ்த்துகள். அனைவரிடமும் அமைதியும், செழிப்பும் நிலவட்டும். கருணையும், சகோதரத்துவமும் என்றும் நிலைத்திருக்கட்டும். ஈத் முபாரக். இவ்வாறு பிரதமர் மோடி தெரிவித்து உள்ளார்.



Milad-un-Nabi greetings. Let there be peace and prosperity all around. May the virtues of kindness and brotherhood always prevail. Eid Mubarak!