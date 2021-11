மாநில நாள்: ஜனாதிபதி, பிரதமர் வாழ்த்து

புதுடில்லி: மொழிவாரியாக பிரிக்கப்பட்ட மாநிலங்களின் தினமான இன்று (நவ.,1) ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா உள்ளிட்ட மாநில மக்களுக்கும் பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.



இந்தியா விடுதலை அடைந்தபோது சமஸ்தானம், மாகாணம் என பல பகுதிகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருந்தன. சென்னை மாகாணத்தில் இப்போதைய ஆந்திரா, கேரளா, கர்நாடகா போன்ற மாநில பகுதிகள் இணைந்திருந்தன. பின்னர் 1956-ம் ஆண்டு நவம்பர் 01ம் தேதி மொழிவாரி மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டபோது, ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா மாநிலங்கள் உதயமாகின. அதேபோல், வேறொரு மாகாணத்திலிருந்து பிரிந்து மத்திய பிரதேசம் மாநிலமும் உதயமானது. பிறகு 1966 நவ.,1ல் கிழக்கு பஞ்சாபில் இருந்து ஹரியானா உருவாக்கப்பட்டது, ம.பி.,யில் இருந்து 2000ம் ஆண்டு நவ.,1ல் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் உருவாக்கப்பட்டது.



இவை அனைத்தும் நவ.,1ம் தேதியே மாநிலங்களாக உருவானது. எனவே, இந்த நாளை அரசு விழாவாக அந்தந்த மாநிலங்கள் ஆண்டுதோறும் கொண்டாடி வருகின்றன. அந்த வகையில், இந்த 6 மாநில மக்களுக்கும் பிரதமர் மோடி இன்று (நவ.,1) தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட 6 மாநில மொழிகளில் அம்மாநில மக்களுக்கு மாநிலங்கள் உருவான நாளுக்கான வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.



ஜனாதிபதி வாழ்த்து:

ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் வெளியிட்ட டுவிட்டர் பதிவு: மொழிவாரியாக மாநிலங்களாக உருவான நாளன்று ஆந்திரப் பிரதேசம், சத்தீஸ்கர், ஹரியானா, கர்நாடகா, கேரளா, மத்திய பிரதேசம், பஞ்சாப், லட்சத்தீவு மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநில மக்களுக்கு எனது வாழ்த்துகள். இம்மக்களின் ஒளிமயமான எதிர்காலம் நல்ல முறையில் அமைய வாழ்த்துகள்.



Greetings to the people of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Punjab, Lakshadweep and Puducherry on the formation day. My best wishes to the residents of these States and Union Territories for their bright future.