ஜவுளி மீதான வரி உயர்வு நிறுத்திவைப்பு ஜி.எஸ்.டி., கவுன்சில் கூட்டத்தில் முடிவு

அறிந்தே ரீல் விடுகிறார் 🤔வளைகாப்பு. துணி மற்றும் காலணிகளின் மீதான ஜிஎஸ்டி இதே கவுன்சிலின் 2021 செப்டம்பர் மாத முடிவுதான். மத்திய அரசு தலையிடவே இல்லை. அதற்கு உரிமையும் கிடையாது The GST Council in its 45th meeting in September had recommended making certain rate changes for footwear and textiles to correct the inverted duty structure. An inverted duty structure arises when the taxes on output or final product is lower than the taxes on inputs, creating an inverse accumulation of input tax credit which in most cases has to be refunded . அதாவது உள்ளீட்டு வரி திரும்பத் தருவதில் வரும் நஷ்டத்தை மாற்ற ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலே எடுத்த முடிவு அது.