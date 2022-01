கபட நாடகமாடும் பாலக்காடு கோட்டம்: ஆனைமலை ரயில் பயணிகள் வாட்டம்!

The best solution for these kind if problem is to attach the regional stations to the respective regional divisional railway offices. Then all these will disappear. A policy decision should be made by the railway ministry. we have crossed 75 years of indepence and now looks like heading to more of regional politics which was not there immediately after indepence. புற்றில் இருந்து பாம்பு ஒன்று ஒன்றாக வெளி வருவது போல அண்டை மாநிலங்களுடன் தேவை இல்லாத பிரச்சினைகள் உருவாகி or (உருவாக்கி)க்கொண்டு இருக்கின்றன. இது நன்மைக்கு அறிகுறி இல்லை. ஏற்கனவே சீனக்காரன் கொல்லைப்புறம் சுலுபமாக நுழைய நேரம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான். Survey வேறே பண்ணி விட்டு போய் விட்டான். நமது MP kural கொடுக்க வேண்டிய கட்டம் இது.