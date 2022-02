அயோத்தியில் அமைகிறது ஆதிசங்கரர் கோவில்

Welcome to the website of Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam, Dakshinamnaya Sri Sharada Peetham, Sringeri. The Peetham is the first and foremost of the four Peethams established by the renowned 8th century philosopher saint Sri Adi Shankara, the principal exponent of Advaita (non-dualism). ஆதிசங்கரர் கி.மு., 508ம் ஆண்டு, காலடியில் தோன்றி சனாதன தர்மத்தை உயிர்ப்பித்தார். ஜீவாத்மாக்கள் அனைத்தும், இறைவனான பரமாத்மாவின் அம்சமே என்ற அத்வைத சித்தாந்தத்தை நிலை நாட்டினார். அவர் ஸ்தாபித்த நான்கு பீடங்களில் முதன்மையானது, கர்நாடகா சிருங்கேரியில் உள்ள ஸ்ரீ சாரதா பீடம்.