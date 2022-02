நொய்டாவில் காங்., வெல்வது உறுதி-பிரியங்கா

Hinduism is majority religion in Noida city with 86.86 % followers. Islam is second most popular religion in city of Noida with approximately 8.55 % following it. In Noida city, Christinity is followed by 0.86 %, Jainism by 0.54 %, Sikhism by 1.11 % and Buddhism by 1.11 %. இப்போ புரிச்சிருக்குமே முஸ்லீம் நேரு கிறித்துவ சோனியா காங்கிரஸ் கிறித்துவ பிரியங்கா ஏன் சொல்கின்றாள் என்று