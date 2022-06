பாதாள சாக்கடைக்கு தோண்டிய குழிகளால் தவிப்பு; சரியாக திட்டமிடாத அதிகாரிகளால் அவஸ்தை

ஒரே தெரிவில் முன்று முதல் , நான்கு முறை பள்ளம் தோண்டப்படுகிறது பாதள சாக்கடைக்கு ஒரு முறை பாதாள சக்கடைக்கு கனெக்சன் கொடுக்க ஒரு முறை ,வீட்டுக்கு வீடு குடிதண்ணீர் ஒரு முறை , அதன் கனெக்சனுக்கு ஒரு முறை பவர் கேபிளுக்கு ஒருமுறை (No proper future Planning no coordination ) இதில் Two Wheelers ல் பயணம் செய்பவர்கள் சர்கஸில் பணி செய்து எஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் மட்டுமெ வண்டி ஓட்ட முடியும் இல்லையேல் எளும்பு முறிவு டாக்டரை பார்க்க வேண்டி வரும்,(எனக்கு நேர்ந்த ஒரு எஸ்பீரியன்ஸ்) ( 1 Example locations Thiuveumbur Prakash Nagar) கார் ஒட்டுவது மிகவும் சிரமம்(Shock observers மாற்ற வேண்டிவரும்) ஒரு தெருவில் பள்ளம் தோண்ட யார் வேண்டுமானலும் தோண்ட தோண்டலாம் no Excavation permission required No permit tem followed it is pitiable) அதில் பள்ளம் தேண்டுபவர் பவர் ,அல்லது டெலிபோன் கேபிள் வெட்டினாலும் அதன் கண்றட்டருக்கு பாதகம் இல்லை அந்த லேபர் தெரியாமல் செய்து விட்டார் என எஸ்கேப் , .இதே சம்பவம் வெளினாடுகலில் நடந்திருந்தால் அவரிடம் permit இல்லையேல் பல லட்சம் fine னுடம் ஜெயிலும் நிச்சியம் cause His Contract License will be cancelled black listed. இவை எல்லாம் சரி செய்ய வேண்டும் (All the department persons are using remote controller only no body visiting site at all) இவை எல்லாம் சரி செய்ய வேண்டும் இது ஒரு சீனியர் சிடிசனின் புலம்பல்.