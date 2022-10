மோட்டோ ஜிபி எடிஷனில் அதிவேக யமஹா ஏரோக்ஸ் 155 ஸ்கூட்டர் அறிமுகம்!

யமஹா நிறுவனம் தனது ஏரோக்ஸ் 155 (Aerox 155) ஸ்கூட்டரில் மோட்டோஜிபி எடிஷனை (Monster Energy MotoGP Edition) விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்துள்ளது.



யமஹா நிறுவனத்தின் வாகனங்கள் என்றாலே அதன் செயல் திறன் சற்று அதிகமாக தான் இருக்கும். அப்படி ஒவ்வொரு புதுவரவு வாகனங்களையும் அதிக செயல் திறன் உள்ளவைகளாக வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், ஏற்கனவே யமஹா நிறுவனம் விற்பனை செய்து வரும் அதிவேக ஸ்கூட்டரான ஏரோக்ஸ் 155 மாடலில் புதிதாக மோட்டோஜிபி எடிஷனை விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்துள்ளது.















இந்த ஸ்கூட்டரில், அட்டகாசமான காஸ்மெட்டிக் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. அதாவது, முன்பகுதி, மட்கார்டு, சைடு பேனல் மற்றும் ரியர் பேனல் உள்ளிட்டவைகளில் புதிய நிறம் மற்றும் ரேசிங் ஸ்டிக்கர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல், மான்ஸ்டர் எடிசன் என்பதை பிரதிபலிக்கும் வகையிலான கிராஃபிக் ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.

















ஸ்கூட்டர் பிரியர்களை ஈர்க்கும் விதமாகவே, கூடுதல் கவர்ச்சி, மற்றும், ஸ்போர்ட்டி தோற்றத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் வகையில் யமஹா நிறுவனம் மான்ஸ்டர் எனர்ஜி மோட்டோ ஜிபி எடிசனை விற்பனைக்குக் கொண்டு வந்திருக்கின்றது. அதுவும் இந்த 155சிசி பைக் என்பதால் அதன் ஏற்றார்போல் தோற்றமும் கம்பீரமாக காட்சியளிக்கிறது.இந்த ஸ்கூட்டரை கால் ஆஃப் த ப்ளூ ('The Call of the Blue') கேம்பைனின்கீழ் நிறுவனம் விற்பனைக்கு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. முன்னதாக ஆர்15 வி4 மோட்டோ ஜிபி மான்ஸ்டர் எடிசன் பைக்கை விற்பனைக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.அலங்கார மாற்றத்தைத் தவிர வேறு எந்த மாற்றத்தையும் யமஹா நிறுவனம் இந்த ஏரோக்ஸ் 155 மோட்டோஜிபி எடிஷனில் மேற்கொள்ளவில்லை. அதே 155 சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர், லிக்யூடு கூல்டு பெட்ரோல் மோட்டாரே ஏரோக்ஸ் 155 மோட்டோ ஜிபி மான்ஸ்டர் எடிசனிலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மோட்டார் அதிகபட்சமாக 14.75 பிஎச்பி பவரையும், 13.9 என்எம் டார்க்கையும் வெளியேற்றும்.இதன் விலை வழக்கமான ஏரோக்ஸ் 155 மாடலை விட சற்று அதிகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. புதிய மான்ஸ்டர் எனர்ஜி எடிசன் ஏரோக்ஸ் ஸ்கூட்டருக்கு ரூ. 1.41 லட்சம் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.