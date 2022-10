லைசென்ஸ், ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எதுவும் தேவையில்லை; பட்ஜெட் இவி பைக் ரெடி!

Posted via:

1). தற்போது உலகின் பொருளாதாரத்தை பெட்ரோல் டீசல் கேஸ் மற்றும் ஆயில் வளமே நிர்யணிக்கிறது.2). இந்தியாவின் டாலர் மதிப்பு இதனை வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து வாங்குவதால் பெரிதும் பாதிக்கபடுகிறது.3). பெட்ரோலை பெரும்பாலும் வளைகுடா நாடுகள் அதாவது Gulf நாடுகள் உற்பத்தி செய்கின்றன. 4). அதனை விற்று பணம் பண்ணுவது ஐரோப்பிய நாடுகள் மற்றும் அமெரிக்கா.5). எலெக்டிரிக் வாகனம் உபயோகித்தால் டாலர் செலவு மிச்சம்.6). மேலும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடாது. 7). மேலும் இந்த வருமானத்தால் அதிகம் லாபம் மற்றும் பணம் கிடைப்பதால் இந்த Gulf countries and US and european countries அதாவது வளைகுடா நாடுகள் அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் போர், தீவிரவாத மதமாற்றம் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர்.8). சுருக்கமாக சொன்னால் நண்டு கொளுத்தால் வலையில் தங்காது.9). சுற்று சூழலை பாதுகாத்து நமது வருங்கால சந்ததியினருக்கு விட்டு செல்ல மேலும் டாலர் உபயோகிப்பதை குறைக்க மற்றும் இந்திய பொருளாதாரத்தை வலுவாக்க மாற்ற நாம் எலக்டிரிக் வாகனங்களை உபயோகிக்க வேண்டும். நன்றி வணக்கம் ஐயா