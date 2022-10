கோவை கார் குண்டு வெடிப்பு சம்பவத்தில் ஆறாவது நபர் கைது!

Posted via:

நீங்க எதுக்கு NIA-கிட்ட வழக்கை கொடுக்க வேண்டும்? அதுவும் அவங்களே (NIA-வே ) வழக்கை எடுக்க முடிவு செய்த பின்னர். DO YOU HAVE CHOICE😄? அஜித் தோவால் ஒரு முறை கோவைக்கு விசிட் செய்தால் போதும். தமிழக போலீஸ் இழந்த மரியாதையை திரும்ப பெறும்.