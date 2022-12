துண்டு துண்டாக வெட்டி வீசிவிடுவேன்: 2 ஆண்டுக்கு முன்பே மிரட்டிய அப்தாப்!

சொல்வதைத்தான் செய்வேன் என்று நிரூபித்துவிட்டார். தவறு அவர் மீது இல்லை, ஆங்கிலத்தில் "LOOK BEFORE YOU LEAM" என்பார்கள் எத்தினை சம்பவங்களைக் கண்டாலும், பார்த்தாலும் சிந்திக்கும் திறனை அறவே இழந்து ஏதோ ஒன்றின் பின்னால் செல்வதால் வரும் வினைதான் இது. வளர்ந்த பின்பு பெற்றோர்களையே உனக்கு என்ன தெரியும் என்று கேட்க்கும் காலம் . காலத்தின் கோலம் பெற்றோர்களும் அவர்கள் பிரச்னைக்கே நீதிமன்றத்திற்கு நேரம் சிலருக்கு அலுவலக நேரம் இப்படி போனால் குழந்தைகளை யார் காப்பாற்றப்போகிறார்கள், மக்கள் பிரநிதிகள் மேடை போட்டு, நாங்கள் இருக்கிறோம் வாருங்க, என்று வெளிப்படையாக கூறும் நிலையில் அவர்ளுக்கு துணைபுரிய சினிமா அவர்கள் சார்ந்த ஊடகங்கள் இப்படி போட்டிபோட்டுக்கொண்டு தோற்றத்தைப்பார்த்து தடுமாறி வழி தெரியாமல் தவிக்கும் இந்நிலையில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் ஒரு படிப்பினையாக இருக்கும், சமீபத்தில் ஒரு திருமணம் தாலி கட்டும் நேரத்தில் நிறுத்தப்பட்டு நாங்கள் இருக்கிறோம் வாருங்கள் என்று கூறும் இயக்கத்தினர்கள் அந்த பெண்ணுக்கு தாங்கள் அழைத்து வந்திருக்கும் மகன்தான் கணவன் அவன்தான் தாலி கட்டவேண்டும் என்று கூற செய்வது அறியாத இரு குடும்பத்தார்களும் நிற்க வந்தவர்கள அந்த பெண்ணை அழைத்துச் சென்றுவிட்டனர். இதுதான் இன்றைய நிலை, யாரையுமே திருத்தவும் முடியவில்லை, குறை கூறவும் முடியாது அந்த அளவுக்கு நாகரீகமமும் மனித நேயமும் வளர்ந்து விட்டது, வந்தே மாதரம்