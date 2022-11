'ட்ரோன்' வாயிலாக ஆயுத பெட்டி, பணக்கட்டுகள்: கைப்பற்றிய காஷ்மீர் போலீசார்

உங்களுக்கு தெரிந்து இருக்கிறாய்வ்வளவு விடயங்கள் NDTV க்கு கூட தெரியலையே.லட்சக்கணக்கில் ஒரே இடத்தில ராணுவ வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் , ட்ரான் புறா சைஸில் இருக்கும், ஆஹா ரோமம் சிலிர்க்குதே.Drones are incredible, as evidenced by UAVs with a payload of upwards of 500 pounds. Although the average drone might carry a few kilograms, plenty of heavy-hitters for professional drone pilots have a higher weight capacity, sometimes around 25 or 50 pounds.YANGDA YD6-1600S RTF drone is able to fly 60 minutes with 2KG payload, 45 minutes with 5KG payload....