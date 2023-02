'சாவ்' என்று ஆங்கிலேயர்கள் குட்பை சொல்லத் துவங்கியது எப்போது?

காலாகாலமாக ஆங்கிலத்தில் பிரஞ்சு, இத்தாலியன், கிரீக், லத்தீன் உள்ளிட்ட பல மொழிகளின் வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன். இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி செய்த காலத்தில் தமிழ், இந்தி, சமஸ்கிருதம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் இருந்து வார்த்தைகள் ஆங்கிலத்தில் சேர்க்கப்பட்டன. இதேபோல ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி இருந்த நாடுகளில் பல்வேறு மொழிகளில் இருந்து வார்த்தைகள் சேர்க்கப்பட்டன. 'சாவ்'(Ciao) என்கிற இத்தாலிய வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் வருகிறேன் என்று சொல்லப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.







வி வில் மீட் ஆஃடர் ய வைல், அன்டில் தென் திஸ் இஸ் சதீஷ் சேயிங் சாய்we will meet after a while, until then this is sathish saying ciaoமேற்கண்ட ஆங்கில வாக்கியத்தில் சதீஷ் என்னும் நபர் தனது நண்பரிடம் நாம் சிறிது காலத்துக்குப் பின்னர் பார்ப்போம். அதுவரை நான் விடைபெறுகிறேன் எனக் கூற குட்பை என்கிற ஆங்கில வார்த்தைக்கு நிகரான இத்தாலிய வார்த்தையான சாவ் என்கிற வார்த்தையைப் பயன்படுத்துகிறார். தற்போது பிரபல யூடியூபர்கள் பலர் குட்பை-க்கு பதில் சாவ் என்கிற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தத் துவங்கிவிட்டனர். சாவ் என்கிற வார்த்தையின் பூர்வீகம் குறித்துத் தெரிந்துகொள்வோம்.இத்தாலி நாட்டின் வெனீஸ் நகரத்துக்கு என பிரத்யேக மொழி ஒன்று அந்த காலத்தில் இருந்தது. இந்த மொழியில் சாவ் என்கிற வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் ஹெலோ, குட்பை என்கிற வார்த்தைகளுக்கு நிகரானது. உலகின் பழமையான மொழிகளில் ஒன்றான ஹீப்ரூ மொழியில் இதற்கு ஷலோம் என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டது. பின்னாட்களில் அரபி, ஹிந்தியில் இந்த வார்த்தை மருவி சலாம் என்றாகியது. இதனாலேயே இஸ்லாமியர்கள் வணக்கம் கூற 'சலாம் வாலேகும்' என்கின்றனர். கிரேக்க மொழியில் இந்த வார்த்தை சாவ் (Σκλάβος) எனப்படுகிறது.இத்தாலியில் ஒருவரை அன்பாகவும் மரியாதையாகவும் வரவேற்க 'நான் உங்கள் அடிமை' அல்லது 'உங்கள் விஸ்வாசமான வேலைக்காரன்' என்கிற சொல் பயன்படுத்தப்படும் (தமிழில் விஷ்ணு புராணத்தில் 'அடியேன்' எனக் கூறுவதைப் போல). சாவ் என்கிற வார்த்தைக்கு அடிமை என்று பொருள். இது அடிமை மனப்பான்மையை ஊக்குவிக்கும் வார்த்தை என்று சிலர் கருதுகின்றனர். ஆனால் தற்போது ஆங்கிலத்தில் பேசும் பலர் விடைபெறும்போது சாவ் என்கிற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தத் துவங்கிவிட்டனர்.