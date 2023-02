காந்தி இன்ஸ்டிடியூட்-ல் ரூ.21ஆயிரம் சம்பளத்தில் வேலை காத்திருக்கு..!

காந்திகிராம இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ரூரல் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்பேர் டிரஸ்ட்-ல் காலியாக உள்ள Multi Task Staff பணிக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ஆர்வமுள்ளவர்கள் இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.





நிறுவனத்தின் பெயர் - காந்திகிராம இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ரூரல் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி



வெல்ஃபேர் டிரஸ்ட்

பதவி - Multi Task Staff

காலியிடங்கள் - 05கல்வித்தகுதி - 10, 12ஆம் வகுப்புசம்பளம் - ரூ.21,738 முதல்பணியிடம் - திண்டுக்கல்தேர்வு முறை - நேர்காணல்விண்ணப்பக்கட்டணம் - General/ OBC andSC/ST/PWD/Ex-Serviceman: Rs.500விண்ணப்பிக்கும் முறை - ஆப்லைன்முகவரி - Director, The Gandhigram Institute of Rural Health and Family Welfare Trust,Soundram Nagar, Ambathurai, Gandhigram (P.O), Dindigul (Dt)இணையதள முகவரி - https://www.girhfwt.org/கடைசி தேதி - 23ஜனவரி2023