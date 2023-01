முதுகலை பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.35ஆயிரம் சம்பளத்தில் வேலை..!

தமிழ்நாடு வனத்துறையில் காலியாக உள்ள Senior Research Fellow, Research Assistantஉள்ளிட்ட பதவிகளுக்கு ஆர்வமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.



நிறுவனம் - தமிழ்நாடு வனத்துறை, வனவிலங்கு பாதுகாப்புக்கான மேம்பட்ட நிறுவனம்



பதவி - Senior Research Fellow, Research Assistant



காலியிடம் - 03



கல்வித்தகுதி - BE / B.Tech in CSE / IT, ME / M.Tech, Masters Degree, M.Sc



சம்பளம் - ரூ.20,000-35,000



வயது வரம்பு - 28



பணியிடம் - சென்னை



விண்ணப்பிக்கும் முறை - ஆப்லைன்



விண்ணப்பக்கட்டணம் - இல்லை



தேர்வு முறை - நேர்காணல், எழுத்து தேர்வு



இணையதள முகவரி - https://tngreencompany.com/



கடைசி தேதி - ஜனவரி.30, 2023



முகவரி - Principal Chief Conservator of Forests and Director,

AIWC (R,T & E), Vandalur