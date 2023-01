பாகிஸ்தான் பணம் கடும் வீழ்ச்சி ஒரு டாலர் 262 ரூபாய்...

1000 ருபாய் நோட்டுக்களை வழக்கொழித்தது மூலமும், தொடர்ந்து டிஜிட்டல் பணத்தை முனைந்து முன்னெடுத்தது மூலமும் மோடிஜி பக்கி'ஸ்தான் தலையில் அன்றே ஆணி அடித்து விட்டார். அச்சடித்த பாரத கள்ளப்பணத்தில் (கருப்புபணமல்ல), மஞ்சக்குளித்துக்கொண்டிருந்த பக்கிகளின் தலையில் புழுதி வாரி கொட்டி விட்டார் என்று நான் சொன்னபோது என்னவர்களே பொருட்படுத்தவில்லை. இப்போது பல புலனாய்வுகள் இதை ருசுப்படுத்துகின்றன.. we will bleed bharath with thousand cuts என்று கொக்கரித்த இவர்கள் சர்வதேச தெரு தெருவாக சென்று பிச்சை எடுப்பதும், அணுஆயுதத்தை விற்றாவது கும்பி காயாமல் காக்க முடியுமா என்று அலை பாய்வதும். a poetial justice and a treat to watch as well.