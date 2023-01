உலகில் கடவுள் கிருஷ்ணரும், ஹனுமனும் தான் மிகப்பெரிய ராஜதந்திரிகள்: ஜெய்சங்கர்

மும்பை: கடவுள் கிருஷ்ணரும், ஹனுமனும் தான் உலகில் மிகப்பெரிய ராஜதந்திரிகள் என வெளியுறுவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார்.வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தனது ஆங்கில புத்தகமான ''The India way: Stragegies for an Uncertain world'' என்ற புத்தகத்தை மராத்தி மொழியில், மொழிபெயர்க்கப்பட்டு 'பாரத் மார்க்' என்ற பெயரில் வெளியிடப்பட்டது. இந்த விழாவில் ஜெய்சங்கர் பேசியதாவது: உலகில்

முழு செய்தியை படிக்க Login செய்யவும்