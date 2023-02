நிப்டி 50 குறியீட்டில் இந்த 5 பங்குகள் கடும் வீழ்ச்சி!

மோடிஜியின் வளர்ச்சியில் சூட்சமத்தையும் (unethical and dangerous practices) கடைபிடித்த BBC போல இந்த ஹின்டன்பர்க் நிறுவனத்தின் கருத்தின் பின்னணி மற்றும் மூல காரணங்கள் யார் யார் , எவ்வளவு கருப்பு பணம் கைமாறி உள்ளது இவை அனைத்தும் விரைவில் வெளிவரும். PEPSI, COCO COLA, COLGATE, GILLETTE, etc. etc. இவைகளுக்கு மக்கள் அடிமையாகி PATANJALI, KALIMARK இவற்றிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வைத்தவர்கள் எவ்வளவு ஆதாயம் அடைந்து இருப்பார்கள் என்று நினைத்து பார்க்க கூட மூளை மழுங்கிவிட்டது இந்த அடிமைகளுக்கு . காலம் விரைவில் பதில் சொல்லும் . உண்மையே வெற்றி பெரும்.