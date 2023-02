பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தில் ரூ.56ஆயிரம் சம்பளத்தில் வேலை..!

பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தில் காலியாக உள்ள Scientific Officers பணிக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ஆர்வமுள்ளவர்கள் இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.



நிறுவனம் - பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம்



பதவி - Scientific Officers



கல்வித்தகுதி - Degree, B.Sc, B.E./ B.Tech./ M.Sc./ M.Tech



காலியிடங்கள் - Various



சம்பளம் - 56,100-1,10,000



பணியிடம் - Mumbai, Kalpakkam, Indore, Kolkata, Hyderabad, Jaduguda



தேர்வு முறை - நேர்காணல்



விண்ணப்பிக்கும் முறை - ஆன்லைன்



விண்ணப்பக் கட்டணம் - General and OBC Candidates: Rs. 500/-

SC/ ST/ PWD, Women Candidates: Nil

Mode of Payment: Online



இணையதள முகவரி - http://www.barc.gov.in



கடைசி தேதி - மார்ச்02,2023