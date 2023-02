தென்னிந்திய பல மாநில வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கத்தில் ரூ.35ஆயிரம் சம்பளத்தில் வேலை..!

தென்னிந்திய பல மாநில வேளாண்மை கூட்டுறவுச் சங்கத்தில் காலியாக உள்ள Doctor பணிக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.



நிறுவனம் - தென்னிந்திய பல மாநில வேளாண்மை கூட்டுறவுச் சங்கம்



பதவி - மருத்துவர்



காலியிடங்கள் - 19



கல்வித்தகுதி - பிஏஎம்எஸ்



சம்பளம் - ரூ.15800 முதல் ரூ.35500



வயது வரம்பு - 22 - 35 வரை



பணியிடம் - வேலூர்



தேர்வு முறை - நேர்காணல்



விண்ணப்பிக்கும் முறை - ஆப்லைன்



விண்ணப்பக்கட்டணம் - Gen/UR/OBC/EWS Candidate fee: Rs.500/-

SC/ST candidates fee: Rs.250/-



முகவரி - Managing Director South India Multi-State Agriculture

Co-Operative Society Ltd,

Town Hall Campus, Near Old Bus Stand

Vellore- 632004.

இணையதள முகவரி - https://simcoagri.com/index.html



கடைசி தேதி - பிப்.28,2023