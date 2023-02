ரூ.69ஆயிரம் சம்பளத்தில் மத்திய அரசு வேலை காத்திருக்கு..!

இந்தோ-திபெத்திய எல்லைக் காவல் காலியாக உள்ள Constable (General Duty) பணிக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.



நிறுவனம்- இந்தோ-திபெத்திய எல்லைக் காவல்



பதவி - Constable (General Duty)



கல்வித்தகுதி - இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும்



காலியிடங்கள் - 71



சம்பளம் - ரூ.21700 முதல் ரூ.69100 வரை



பணியிடம் - இந்தியா முழுவதும்



தேர்வு முறை - Physical Standard Test/ Detailed Medical Examination/

Review Medical Examination/ Verification of Documents



விண்ணப்பிக்கும் முறை - ஆன்லைன்



விண்ணப்பக்கட்டணம் - Women, Ex-Servicemen, SC/ST Candidates: Nil

All Candidates: Rs.100/-

Mode of Payment: Online



இணையதள முகவரி - www.itbpolice.nic.in



கடைசி தேதி - மார்ச் 21,2023