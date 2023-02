ரயில் பயணத்தை எளிமையும், இனிமையும் ஆக்கும் முத்தான 3 செயலிகள்!

அலுப்பில்லாமல் நீண்ட தூரம் பயணிக்க ரயில் பயணம் மிகவும் ஏற்றது. பேருந்து மற்றும் விமானப் பயணங்களுடன் ஒப்பிடும் போது விலையும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய வகையில் இருக்கும். பலருக்கு ரயில்களின் நேர அட்டவணை, ஆன்லைனில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது ஆகியவை பற்றி தெரிவதில்லை. இதனாலேயே அவர்கள் ரயில் பயணத்தை தேர்வு செய்வதில்லை. ரயில்வே அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 3 செயலிகள் நமது பயணத்தை எளிமையானதாக்கும்.





Where is my train (எங்கே எனது ரயில்)



இந்த பெயரிலேயே ப்ளே ஸ்டோர் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் ரயில்வேயின் இச்செயலி கிடைக்கிறது. இந்திய ரயில்வேக்காக கூகுள் இச்செயலியை வடிவமைத்துள்ளது. தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட 8 மொழிகளில் இச்செயலியை பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் இருக்கும் ஊரிலிருந்து பயணிக்க உள்ள ஊருக்கு எப்போது ரயில் உள்ளது என்பதை இதில் பார்க்கலாம். உதாரணத்திற்கு நீங்கள் இருக்கும் இடம் என சென்னை எழும்பூர் தந்துவிட்டு, செல்ல வேண்டிய இடத்தில் தஞ்சாவூர் அல்லது மதுரை அல்லது நெல்லை என குறிப்பிட்டால் எந்தெந்த நேரத்தில் என்ன வகையான ரயில்கள் உள்ளன என்ற பட்டியல் ஓடி வந்துவிடும். இன்டர்நெட் வசதியில்லையென்றாலும் வேலை செய்யும்.



இது தவிர இடைப்பட்ட ரயில் நிலையங்களில் உள்ளீர்கள் எனில், நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் ரயில் தற்போது எங்கே வருகிறது என்பதை லைவாக காண முடியும். எந்த நிலையத்தை ரயில் கடந்தது என துல்லியமாக காட்டும். அதிவிரைவு ரயில்களுக்கு மட்டுமின்றி, புறநகர் ரயில்களைப் பற்றிய முழு தகவலும் இந்தச் செயலியில் உண்டு. இதை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் ஆல் இந்தியா பட்ஜெட் சுற்றுலாவுக்கே திட்டம் வகுக்கலாம்.



மேலும் பி.என்.ஆர்., எண்ணை தேடும் வசதி இதில் உள்ளது. பதிவு செய்த இருக்கை, என்ஜினில் இருந்து எவ்வளவு தூரம் தள்ளி உள்ளது, எங்கே அமைந்துள்ளது என அழகாக காட்டிவிடும். பதற்றமின்றி, யாரையும் கேட்க வேண்டிய அவசியமின்றி அழகாக பயணிக்கலாம். 10 கோடி பதிவிறக்கம் கண்டுள்ளது இச்செயலி.





செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய லிங்க் - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whereismytrain.android&hl=en_IN&gl=US

IRCTC Rail Connect (ஐ.ஆர்.சி.டி.சி., ரயில் கனக்ட்)



இந்த செயலி மூலமாக தொலைதூர ரயில்களுக்கு டிக்கெட்களை எளிதாக முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். ரயிலில் அமர்ந்தபடியே வெளியே உணவுகளை ஆர்டர் செய்து, நமது கோச்சிலேயே பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதுமட்டுமின்றி விமான டிக்கெட்டுகள், பஸ் டிக்கெட்டுகள், சுற்றுலாப் பேக்கேஜ், ரயில் நிலைய ஓய்வறை ஆகியவற்றையும் முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.



முதலில் நமது மொபைல் எண், மின்னஞ்சல் ஐடி, முகவரி போன்ற அடிப்படை தகவல்களை தந்து கணக்கு உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். பின்னர் அதில் காட்டப்படும் சேவைகளில் சென்று தேவையானவற்றைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். தட்கல் மற்றும் ப்ரீமியம் தட்கல் டிக்கெட்டுகள் புக் செய்வது இதன் மூலம் எளிதானது. இது 5 கோடி பதிவிறக்கம் கண்டுள்ளது.



செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய லிங்க் - https://play.google.com/store/apps/details?id=cris.org.in.prs.ima&hl=en_IN&gl=US





UTS (யு.டி.எஸ்.,)



இது முன்பதிவில்லாத டிக்கெட்டுகள் பதிவதற்கான பிரத்யேக செயலி. ரயில் நிலையம் சென்று கடைசி நேரம் வரிசையில் பதைபதைப்புடன் காத்திருந்து டிக்கெட்டை எடுத்துக்கொண்டு, மூட்டை முடிச்சுகளை தூக்கிக் கொண்டு அடித்துப் பிடித்து பிளாட்பாரம் நோக்கி ஓட வேண்டியதில்லை. இருக்கும் இடத்திலிருந்துகொண்டே, அருகாமையில் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து செல்ல வேண்டிய இடத்திற்கான டிக்கெட்டை எடுத்துக்கொள்ளலாம். போனில் சார்ஜ் மட்டும் முழுமையாக இருக்க வேண்டும். பரிசோதகர் கேட்கும் போது போன் ஆப் ஆகியிருந்தால் அபராதம் கட்ட நேரிடலாம்.



இந்த ஆப் ரயில் நிலையத்திலிருந்து 10 மீட்டர் வெளியே நின்றால் தான் வேலை செய்யும். ஏனென்றால் டிடிஆர் தலையைப் பார்த்தவுடன் வித்தவுட்கள் டிக்கெட் எடுத்து தப்பிக்கலாம் இல்லையா. எனவே ஜிபிஎஸ் மூலம் இந்த ஏற்பாடு.



செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய லிங்க் - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cris.utsmobile&hl=en_IN&gl=US